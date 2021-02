Einhausen. Seine Bachelor-Arbeit schreibt er zum Thema Change-Management. In der Betriebswirtschaftslehre umfasst der Begriff neue Strukturen und weitreichende Veränderungen in Unternehmen. Man kann das Prinzip auch auf die Kommunalpolitik beziehen, so der BWL-Student Julian Glanzner, der am 14. März auf dem Listenplatz 9 für die Einhäuser Sozialdemokraten antritt.

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit lassen sich auch auf demokratische Strukturen übertragen, so der 23-Jährige: „Das setzt aber voraus, dass man die Zukunft antizipieren muss, um entsprechend handeln zu können.“ Beispielhaft verweist er auf das Neubaugebiet Im Knippel.

SPD-Anträge alle abgelehnt

Julian Glanzner will für die SPD in die Gemeindevertretung. © SPD

Schon ab 2017 habe die SPD beantragt, dass man in Bebauungsplänen auch Aspekte wie Breitbandversorgung und moderne Energiekonzepte berücksichtigen müsse. „Alles wurde abgelehnt“, so Julian Glanzner. Ähnlich sehe es beim Klimaschutz, bei neuen Wohnformen und bei Photovoltaikanlagen aus. Wenn es darum gehe, kluge und weitsichtige Ideen in die Praxis umzusetzen und perspektivisch zu denken, sei in den Einhäuser Gremien keine Mehrheit in Sicht.

„Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss man auch über unbequeme Dinge diskutieren“, so der Nachwuchspolitiker, der sich für mehr Partizipationsmöglichkeiten auf lokaler Ebene ausspricht – nicht nur bei „jungen“ Themen.

Eine Wahl allein reicht nicht

Es genüge nicht, dass die Bürger nur alle paar Jahre über ihre Wahlzettel am kommunalpolitischen Leben ihrer Stadt oder Gemeinde teilnehmen. Man müsse daher neue Beteiligungsformate schaffen, um den Dialog zu intensivieren und mehr direkte Demokratie zu ermöglichen, fordert er.

Julian Glanzner verweist auf das Modell der „Lokalen Partnerschaft“ (LoPa), in der die Weschnitzgemeinde mit Vertretern der Bürgerschaft und zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammenarbeitet und konkrete Maßnahmenvorschläge für den Stadtumbau voranbringen soll. Ein richtiger Kurs, der aber noch besser umgesetzt werden könnte, findet er.

Deutlich kritischer kommentiert der 23-Jährige die Debatte um ein Jugendforum in Einhausen. Mehrfach sei in den vergangenen Jahren eine Wiederbelebung der Veranstaltung in der Gemeindevertretung sowie im Sport-, Kultur- und Umweltausschuss diskutiert worden, erinnert er. Passiert sei seither nichts, so der stellvertretende Sprecher der lokalen Jusos.

Ziel müsse es sein, das Forum so zu gestalten, dass den Jugendlichen eine aktive Mitarbeit in der Kommune ermöglicht werde, sagt der gebürtige Einhäuser, der demnächst in Frankfurt seinen akademischen Abschluss machen wird. Nach dem Bachelor peilt er anschließend einen Master an.

Mut für ergebnisoffene Prozesse

In der Gemeinde will der eloquente junge Mann aber nicht nur inhaltlich, sondern auch strategisch-methodisch neue Akzente setzen: Es gehe ihm darum, verkrustete Strukturen zu sprengen und konstruktiv über alle Fraktionen hinweg nach Lösungen zu suchen. Ein Verschanzen hinter Parteimauern sei seine Sache nicht.

Neben einer vitalen Streitkultur hofft er in den nächsten fünf Jahren auf mehr Mut für ergebnisoffene Prozesse – sowohl bei der Immobilienplanung wie auch bei Klimaschutz- und Energieprojekten. Hier sieht er in einer CO2-Bepreisung eine Chance, um fossile Brennstoffemissionen, die dann teurer werden, dauerhaft zu minimieren. Ein wirtschaftliches Instrument mit ökologischem Effekt, erklärt Julian Glanzner.

Schnelles Internet wichtig

Eines seiner politischen Topthemen ist die Digitalisierung. Während der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig eine gute Breitbandversorgung und ein schnelles Internet für eine Kommune sind. „Das ist ein Wettbewerbsnachteil, wo es nicht funktioniert.“ Eine erfolgreiche Entwicklung des Ortskerns müsse auch an die Versorgung über moderne Glasfaserleitungen gekoppelt sein, sagt er.

Julian Glanzners Perspektive durch die „BWL-Brille“ kommentiert er als Chance, um lokale Themen aus einem anderen, neuen Blickwinkel zu betrachten. In der Gemeindevertretung müsse man sich endlich lösen von den immer gleichen politischen Ritualen und Prozessen. Der Bewerber für einen Sitz im Ortsparlament hofft, an dieser Aufgabe bald selbst aktiv mitarbeiten zu können.