Einhausen. An den Zahlen haben die Sozialdemokraten beim Blick in den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde nichts auszusetzen. „Dass wir in diesen Zeiten einen ausgeglichenen Etat haben, ist aller Ehren wert“, sagt Fraktionsvize Joachim Wiegand. Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Sozialdemokraten hingegen bei einer transparenten Darstellung und den für die einzelnen Produkte ausgewiesenen Kennzahlen, Beschreibungen und Zielsetzungen. Dieses Fazit zogen die Genossen am vergangenen Samstag nach ihrer Online-Haushaltsklausursitzung. Beraten und am Ende auch beschlossen werden soll der Etat am kommenden Dienstag, 16. Februar, zunächst im Haupt und Finanzausschuss und direkt im Anschluss bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in dieser Legislaturperiode.

Dass die Gemeinde „in besonderen Zeiten auch besondere Finanzierungstöpfe“ anzapfen muss, um den Haushalt auszugleichen, sei mehr als verständlich, so Wiegand. Um in diesem Corona-Jahr nicht in die Miesen zu rutschen, werde Geld aus Grundstücksgeschäften der Hessischen Landgesellschaft und aus der Hessenkasse eingesetzt. Dass aus diesem Hilfstopf aus Steuergeldern des Landes letztlich doch noch Mittel nach Einhausen fließen, habe sich Bürgermeister Helmut Glanzner durch seine Intervention in Wiesbaden hart erarbeitet.

Letztlich müsse man zum Haushaltsausgleich nicht auf Rücklagen zugreifen, habe also noch finanzielle Reserven, sollte sich die Lage noch einmal verschlechtern. Die Sozialdemokraten verweisen jedoch auf die Prognosen, nach denen sich die Einnahmensituation der Kommunen im Jahr 2022 schon wieder normalisieren soll. „Wenn es nicht eine neue negative Corona-Entwicklung gibt“, sagt Reimund Strauch einschränkend.

„Die Finanzlage ist solide“

Alles in allem seien die Finanzen in Einhausen trotz der zahlreichen Investitionen – etwa in die Mehrzweckhalle und die Sporthalle – solide. „Da muss man nicht schwarzmalen“, sagt Reimund Strauch. Und so begrüßen die Sozialdemokraten auch die im Etat vorgesehen Investitionen – etwa in die beiden neuen Kindergärten oder in den Start zur Sanierung des Bürgerhauses. „Wer jetzt nicht investiert, macht etwas verkehrt“, verweist Joachim Wiegand auf historisch niedrige Zinsen und zahlreiche mögliche Zuschüsse. „Gerade im Bereich Klimaschutz gibt es jetzt jede Menge Fördertöpfe“, sagt der SPD-Fraktionsvize.

Über die Planungen hinausgehende Wünsche für Investitionen will die SPD angesichts des eng gestrickten Etats dennoch nicht einbringen. „Es ist alles vorhanden“; sagt Reimund Strauch.

Feuerwehrhaus weiter im Blick

Einzige Ausnahme sei die Sanierung des Feuerwehrstützpunktes, für die in der Vergangenheit schon mehrmals Planungskosten vorgesehen waren. Diesmal fehlt diese Position. Nach Angaben der Verwaltung muss auf den aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr gewartet werden, bevor es weitergehen kann. Allzulange hat man dazu nach Einschätzung von Reimund Strauch jedoch nicht Zeit: „Der Keller ist feucht. Für die Atemschutzgerätepflege fehlen Räume, so dass man dafür nach Lorsch ausweichen muss.“

Um die ganzen Zusammenhänge im Haushaltsplanentwurf in den Einzelheiten zu erfassen, sei man auch bei der SPD-Klausurtagung auf die Unterstützung des Bürgermeisters und der Verwaltung angewiesen gewesen. „Hier brauchen wir mehr Transparenz“, sagt Strauch. So fehle diesmal ein erläuterndes Vorwort, in dem die wichtigsten Entwicklungen und Zusammenhänge dargestellt sind.

Auch viele Tabellen seien unkommentiert abgebildet. „Der Leser würde sich da über Erklärungen freuen“, so der SPD-Fraktionschef. Und damit meint er nicht nur die Kommunalpolitiker. Auch den Bürgern müsse in Zeiten der Digitalisierung die Möglichkeit gegeben werden, den Etat online einzusehen und auch zu verstehen.

Verschlechtert habe sich der Haushaltsplan bei den seit Jahren von der SPD geforderten Kennzahlen und Beschreibungen. „Es gibt 54 Produkte, davon haben 30 keine Ziele vereinbart, bei 13 sind es formale Ziele und lediglich bei zehn Produkten ist es bereits gelungen, die jeweilige Aufgabe mit einem qualifizierten Ziel zu versehen“, sagt Joachim Wiegand. Als konkretes Beispiel nennt er den Bauhof. Für diesen Bereich sind als Ziele der Abriss des Faulturms und der Bau einer neuen Halle angegeben. Wiegand würde hier jedoch lieber lesen, welche Aufgaben die Mitarbeiter erledigen und wie sich die Kosten auf diese einzelnen Bereiche verteilen. Nur so könnten die Kommunalpolitiker auch konkrete Einsparmöglichkeiten erkennen.

In einem weiteren Schritt schwebt der SPD ein Bürgerhaushalt vor. In diesem würden dann die Ideen und Vorschläge der Einhäuser gesammelt, beurteilt und bewertet. „Und was sich lohnt, wird umgesetzt“, sagt Joachim Wiegand.