Wenige freie Plätze bei den Ferienspielen in Einhausen

Einhausen. Am kommenden Samstag, 14. August, beginnen die Einhäuser Ferienspiele. Obwohl die Veranstaltungsreihe mit Blick auf die Corona-Pandemie relativ kurzfristig organisiert werden musste, sind die meisten Termine ausgebucht. Das lässt sich der Online-Anmeldeübersicht entnehmen, die Interessierte über die Homepage der Gemeinde (www.einhausen.de) aufrufen können.

Von den insgesamt 18 Einzelveranstaltungen waren bis gestern Mittag noch drei buchbar. Freie Plätze gibt es demnach noch am Samstag, 14. August, von 11 bis 13 Uhr bei „Spiel und Spaß beim Fußball“ für Kinder zwischen sechs und elf Jahren bei der SSG Einhausen. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren auch noch beim Tischtennis am Mittwoch, 18. August. Der BSC bietet dann von 15 bis 16.30 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr zwei Termine an.

Sieben Angebote sind hingegen schon komplett belegt. Bei acht Terminen können sich Kinder noch auf die Warteliste setzen lassen, in der Hoffnung, dass kurzfristig noch ein Platz frei wird.

Unabhängig von den Ferienspielen laufen weiterhin die Ferien-Aktions-Wochen. Aktuell können Kinder und Erwachsenen nach GPS-Daten 18 Punkte im Umfeld von Einhausen besuchen. Das Aufgabenblatt dazu gibt’s auf der Homepage der Gemeinde. kel

