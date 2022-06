Gemeinsam begingen die katholischen und evangelischen Frauen der beiden großen christlichen Kirchengemeinden in Einhausen jetzt – zur Sommerzeit – den Weltgebetstag der Frauen in der Einhäuser evangelischen Kirche. Anne Wörner, ehemaliges Kirchenvorstandsmitglied, war sogar eigens von ihrem neuen Wohnort Gambach angereist, um den von ihr schon länger vorbereiteten Gottesdienst in Einhausen zu

...