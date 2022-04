Ein Schild am Weschnitzdamm in der Ortsmitte weist Radfahrern in Einhausen den Weg. Die Grünen haben die innerörtliche Ausweisung von Fahrradstraßen beantragt. Vor einer politischen Beratung sollen die Gegebenheiten unter anderem bei der jährlichen Verkehrsschau in Augenschein genommen werden.

© Keller