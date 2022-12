Auch in diesem Jahr wird es wieder die von der Wirtschaftsvereinigung (WVE) organisierte große Weihnachtsmarkttombola geben. Zu gewinnen gibt es eine Vielzahl an von Unternehmen, Standbetreibern und Vereinigungen gespendeten Preisen. Lose zum Preis von 50 Cent gibt es bereits jetzt im örtlichen Einzelhandel und natürlich beim Weihnachtsmarkt selbst. Lose, die im vergangenen Jahr im Vorfeld des dann ausgefallenen Weihnachtsmarktes erworben wurden, landen diesmal mit in der großen Trommel. kel

