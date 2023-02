Einhausen. In der Einhäuser Ortsmitte hat es am heutigen Vormittag beim Gasthaus Engel in der Mathildenstraße einen Wasserrohrbruch gegeben.

Deswegen kommt es wegen Straßenarbeiten verlehrstechnisch zu einschränkungen. Der Schaden soll schnellstmöglich behoben werden.