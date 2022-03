Die Corona-Lage und die Lockerungen in der Pandemie lassen Treffen wieder zu. Das Team um Ulrike Peter, Lioba Wüst und Inge Goisser hat sich deshalb dazu entschlossen, für den kommenden Mittwoch (16.) nach längerer Pause wieder zu einem Frauenfrühstück in Einhausen einzuladen. Es beginnt um 9 Uhr, und zwar im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in der Almenstraße.

