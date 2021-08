Wanderung in der Pfalz

Einhausen. Die Naturfreunde Einhausen laden für den morgigen Sonntag, 22. August, ein zu einer Wanderung auf dem „Leininger Klosterweg“ in der Pfalz. Sie wollen auf den Spuren der Leininger Nonnen und Mönche wandern. Ausgehend vom Naturfreundehaus in Leiningerland, eine Verbandsgemeinde im Norden von Bad Dürkheim, geht es über den Kieskautberg ins Eckbachtal. Anlaufpunkt ist dazwischen auch das Kloster Höningen. Das ist eng verbunden mit der Geschichte der Leininger Grafen. Der Klosterweg führt meistens durch abwechslungsreichen naturnahen Wald und bietet unterwegs immer wieder Hinweise auf klösterliche Relikte. Die Wanderung verläuft über rund 16 Kilometer, mit Rucksackverpflegung. Sie wird geführt von Bernd Hübner. Abfahrt ist um 10 Uhr am Juxplatz in Einhausen. Es ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich. Eine Anmeldung muss bei Peter Ehrt erfolgen, Telefon 06251/53748. Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde ist terminiert für den 8. September um 19 Uhr im Clubhaus der SSG. ml

