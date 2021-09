Wald-Geheimnisse erkundet

Einhausen. Geheimnisse des Waldes konnten Kinder unter Anleitung der Biologin Yvonne Hauke erkunden. Bei herbstlich anmutendem Wetter marschierten insgesamt zwei Gruppen mit Rucksack, Anorak und Matschhosen durch den südlichen Wald von Einhausen. Das Angebot im Rahmen der Ferienspiele wurde von jungen Einhäusern im Alter von sechs bis zehn Jahren wahrgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hauke hatte aus privater Initiative einen Ferienspieltermin bei der Gemeinde angemeldet. Es seien Personen gesucht worden, erinnerte sie. Hauke hatte Spiele für die Kinder vorbereitet. Sie konnten etwa versuchen, Tiere zu entdecken und der Unterhaltung von Bäumen lauschen. Anfangs machte sie den Kindern deutlich, was im Wald alles zu erleben ist: In der Stille zum Beispiel das Rauschen des Windes in den Bäumen, das Rascheln der Blätter durch Regentropfen. Als erstes wurde ein zerbrochenes Vogelei gefunden. Von welchem Vogel, konnte nicht festgestellt werden. Auch Pilze wurden entdeckt.

Baumrinde als Schutz

An einem umgefallenen Baumstamm ging es um die Baumrinde“. „Die schützt den Baum“, wusste Anton. „Das ist wie bei uns die Haut.“ Unter der Rinde hätten die Bäume eine Art Strohhalme. Darin saugten sie Wasser aus der Erde für ihre Blätter, verdeutlichte Yvonne Hauke die lebenswichtige Funktion. Auf die Frage, wovor ein Baum Schutz brauche, kamen Antworten wie „Tiere dürfen ihn nicht stören, er muss auch vor Insekten geschützt werden“.

Mit verbundenen Augen

Es wurde unter anderem auch ein Spiel mit verbundenen Augen durchgeführt. Je einem Kind wurden die Augen verbunden, ein anderes Kind musste dann dieses zu einem Baum führen. Ganz einfach erschien das nicht wegen herumliegender morscher Äste. Moritz (6) führte seinen Freund Anton (6), Lina (7) ihre Freundin Pia (7). Durch Fühlen mit den Händen sollte der Baum erkannt werden. Das ging reihum und hinterher mussten alle Kinder versuchen, mit offenen Augen ihren Baum wieder zu erkennen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich habe meinen Baum an einem Knubbel erkannt“, erzählte ein Junge. „Mein Baum hatte eine glatte Rinde“, versicherte ein Mädchen. „An meinem Baum war Moos dran, das war nass“, lautete die Antwort eines dritten Kindes. Insgesamt, so erschien es, wussten die Kinder einiges über Wald und Natur. Emma (7) hatte sogar ein Forscher Handbuch „Im Wald“ dabei. Jamie (7) verriet, dass er ein Fernglas dabei habe.

Mit zahlreichen weiteren Spielen und Informationen vergingen die Stunden. Den Kindern wurden auch Unterschiede verschiedener Bäume deutlich gemacht. Eine Buche habe eine glatte Rinde, eine Eiche eine rissige, eine Kiefer eine braunrote borstige Rinde. Dass sich im Laufe der Zeit die Sonne blicken ließ, wurde als gutes Zeichen hingenommen. Alle Kinder zeigten sich erfreut und hatten Spaß an der Erkundung der Geheimnisse des Waldes. ml