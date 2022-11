Das Organisationsteam des Frauenfrühstücks Einhausen lädt auch in diesem Monat am dritten Mittwoch (16.) zum Frauenfrühstück in das Gemeindehaus in der Almenstraße ein. Ab neun Uhr steht ein reichhaltiges Frühstücksbüfett für die Besucher bereit. Für einen Vortrag über das Leben und Wirken des Franz von Assisi hat Ulrike Peter vom Vorstandsteam Waltraud Haas eingeladen.

Haas referiert

...