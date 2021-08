Einhausen. Der Einhäuser Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes lädt am heutigen Donnerstag, 26. August, um 19 Uhr zu seiner Mitgliederversammlung in die Mehrzweckhalle ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen, Jahresberichte und Ehrungen. Zur digitalen Datenerfassung wird die Corona-Warn-App genutzt. Ab 18 Uhr bietet das DRK heute kostenfreie Corona-Schnelltests für die an der Versammlung teilnehmenden Mitglieder an. red

