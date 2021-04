Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

A 67 / Einhausen. Am Mittwoch (28.04.), ist es gegen 15.08 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A 67 zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim in Fahrtrichtung Darmstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die geschädigte Fahrerin aus Riedstadt mit ihrem Auto, einem schwarzen Daimler-Benz, auf der linken Fahrspur und überholte dort mehrere Lastkraftwagen. Von hinten drängelte ein grauer Pkw mit den Teilkennzeichen OF- (mehr nicht bekannt). Er fuhr der Geschädigten soweit auf, dass diese auf die rechte Fahrspur wechselte. Der unbekannte Pkw überholte die Geschädigte und scherte direkt vor ihr ebenfalls auf die rechte Fahrspur und bremste. Daraufhin habe die Geschädigte ebenfalls gebremst. Das Fahrzeug der Geschädigten geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Hier wurden mehrere Schutzplanken beschädigt. Die geschädigte Fahrerin sowie die beiden Kinder (13 und 5 Jahre alt) wurden verletzt und durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Wer hat den Unfall beobachtet oder ist solch ein Pkw aufgefallen und kann Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug mit OF-Kennzeichen geben? Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt zu melden.

