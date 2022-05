Zeitig aufstehen kann sich am morgigen Sonntag, 8. Mai, für Naturfreunde lohnen. Denn nur der frühe Wanderer hört das Vogelgezwitscher in voller Pracht. Und so startet die öffentliche ornithologische Wanderung des Vogelschutz- und -liebhabervereins Einhausen bereits um 6 Uhr am Feuerwehrstützpunkt. Gemeinsam mit dem Vogelschutzbeauftragten der Gemeinde, Bernd Reif, geht es ins Einhäuser Bruch.

