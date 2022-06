„Es ist ein relativ großes Gebäude“, das machte Gunter Weyrich auch in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschusses noch einmal deutlich. Der Architekt, Geschäftsleiter des Frankfurter Planungsbüros „1100 Architekten“, war am Dienstagabend erneut nach Einhausen gekommen und zu Gast in einer kommunalpolitischen Beratungsrunde, in der es ums Bürgerhaus ging. Das soll

...