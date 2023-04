Viele Fragen rund um Rente, Vorsorge und Pflege

Einhausen. Aktiv und selbstbestimmt bis ins hohe Alter zu leben, davon träumt sicher jeder, der am Ende einer langen Zeit im Berufsleben in den letzten Lebensabschnitt startet. Zum Glück erfüllt sich dieser Wunsch heute für viel mehr Senioren als noch in den Generationen zuvor.

Aber nicht nur die Lebenserwartung ist gestiegen, auch die Erwartungen ans Alter sind heute anders als noch vor 40 oder 50 Jahren. Aber die letzten Lebensjahre können auch belastend sein durch den Verlust von Gesundheit oder den Tod nahestehender Menschen.

Ein Ansprechpartner kann hier die Seniorenberatung sein, die Hilfe in vielen Lebenslagen bietet. Die Seniorenberaterin des Caritasverbandes Darmstadt, Alexandra Mandler-Pohen, war jetzt zu Gast in Einhausen. Beim ökumenischen Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus referierte sie über ihre vielfältige Arbeit im Dienst der Senioren. „Das Ziel unserer Arbeit ist es, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung von älteren Menschen solange wie möglich zu erhalten“, erläuterte die Referentin und beantwortete Fragen rund um ihre Tätigkeit, die Rente, die Vorsorgevollmacht, die Patientenverfügung oder die Pflege. Und die Besucher erfuhren, dass die Beratung stets kostenlos, konfessionsunabhängig und trägerübergreifend und natürlich streng vertraulich ist. „Bei Bedarf besuchen wir sie auch zu Hause“, sagte Alexandra Mandler-Pohen. tn