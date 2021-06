Verkleinerte Ferienspiele finden statt

Einhausen. In den bevorstehenden Sommerferien wird es auch in Einhausen ein Ferienspielangebot geben. Das teilte gestern Bürgermeister Helmut Glanzner mit.

Ganz so wie in normalen Jahren wird der Veranstaltungsreigen jedoch nicht über die Bühne gehen. „Wir planen derzeit mit einem kleineren Programm zum Ende der Ferienzeit“, sagt der Rathauschef. Voraussichtlich in den beiden Wochen vom 14. bis 28. August soll es für die Einhäuser Kinder wieder Sport, Spiel und Spaß geben.

Was genau geboten wird, steht noch nicht fest. „Wir sind gerade dabei, die örtlichen Vereine abzufragen, ob und wie sie sich beteiligen möchten“, sagt Glanzner. Bis zum 9. Juli sollen die Vorstände eine Rückmeldung geben. Dann will man im Rathaus kurzfristig den Ablauf festzurren und die Anmeldemodalitäten bekanntgeben. „Ich hoffe, dass möglichst viele Vereine dabei sind“, sagt Helmut Glanzner, dem bewusst ist, dass jetzt alles ein wenig kurzfristig ist. Im Rathaus wollte man vor einer Entscheidung jedoch zunächst die Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten, um keine Risiken einzugehen.

Im Gegensatz zu größeren Städten verfügt die Gemeinde Einhausen zudem nicht über einen eigenen Jugendpfleger, der ein mehrtägiges Ferienprogramm zentral organisieren und abwickeln kann. kel

