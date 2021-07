In einem neuen Rahmen fand in diesem Jahr die Spendenübergabe der Franz-Hartnagel-Stiftung an lokale Vereine und Verbände sowie an den Sportkreis Bergstraße statt. Der Vorsitzende des Präsidiums, der Einhäuser Ehrenbürgermeister Philipp Bohrer, erinnerte in seiner Begrüßungsrede noch einmal an den testamentarischen Willen des Stifters, der im Jahre 2010 verstarb.

Wunsch des ...