Einhausen. Der Verein für Heimatgeschichte verschiebt aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie seine aktuell geplanten Veranstaltungen. Betroffen ist davon auch die eigentlich für den 25. März geplante Jahreshauptversammlung. Ein neuer Termin soll in der zweiten Jahreshälfte gefunden werden. Sobald es die Corona-Vorschriften zulassen, will man neue Termine veröffentlichen. In normalen Zeiten lädt der Verein für Heimatgeschichte unter anderem einmal im Monat zu seinem „Babbelstammtisch“ ein. kel