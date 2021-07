Urlaubsvertretung kommt direkt aus Rom

Einhausen. Während seines Sommerurlaubs wird Pfarrer Klaus Rein in der katholischen Gemeinde St. Michael einmal mehr von dem Franziskanerpater Witold vertreten. Bereits seit 15 Jahren kommt der Geistliche für diese Aufgabe nach Einhausen. Normalerweise lebt er in Rom, wo er sich als Vize-Präsident der „Commissione Scotista“ mit den wissenschaftlichen Werken des selig gesprochenen Franziskanermönchs Johannes Duns Skotus befasst. Untergebracht ist er während seines Bergstraßen-Aufenthalts im Kloster Bensheim, das seit 1985 von Mönchen der Oberschlesischen Franziskanerprovinz geführt wird. Witold Gregor Salamon stammt ursprünglich ebenfalls aus dem oberschlesischen Kattowitz. Der Pater steht den Katholiken in Einhausen in allen seelsorglichen Belangen zur Verfügung. Zu erreichen ist er über das Pfarrbüro in der Schulstraße 2 unter Telefon 06251/96440. kel

