Unkraut zupfen rund um die Kirche

Einhausen. Unter dem Motto „Einhausen packt an!“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde am kommenden Donnerstag, 1. Juli, zu einem Arbeitseinsatz ein. „Wir rücken gemeinsam dem Unkraut rund um die Kirche zu Leibe“, heißt es in einer Einladung an die Gemeindemitglieder.

„Lange war Gemeindearbeit in der gewohnten Form nicht möglich“, sagt Pfarrerin Katrin Hildenbrand. Vor der Sommerpause möchte man deshalb noch einmal im Rahmen dieser besonderen Aktion zusammenkommen.

Am Donnerstag ab 17 Uhr können freiwillige Helfer dazustoßen. Ausgedacht hat sich die Aktion das Vorsitzendenduo des Kirchenvorstands, Katrin Hildenbrand und Thomas Kohlen. Die Pfarrerin bittet darum, eigenes Gartenwerkzeug und „vor allem gute Laune“ mitzubringen. Die Gemeinde sorgt für Musik und kühle Getränke. „Neben der gemeinsamen Arbeit sollen der Spaß und die Wiedersehensfreude im Vordergrund stehen. Wir freuen uns auf alle, die mitmachen“, sagt Katrin Hildenbrand. Bei Regen fällt die Aktion aus. red