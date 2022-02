Einhausen. Am Donnerstagmorgen wurde an der ehemaligen Kläranlage im Westen von Einhausen mit dem Abriss des Faulturms begonnen (der BA hat ausführlich berichtet). Am Wochenende war von dem kuppelförmigen Gebäude nur noch ein großer Schutthaufen übrig. Zwischen dem Treppenhaus (links), das ebenfalls noch abgerissen wird, und der Bauhalle des Traditionsvereins (r.) ist erst einmal ein ungewohnter Durchblick möglich. Allerdings nicht mehr lange. An dieser Stelle soll eine 40 mal 15 Meter große Halle für den Bauhof und den Traditionsverein entstehen. kel/Bild: Keller

