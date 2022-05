Das Umweltmobil des ZAKB macht am 6. Mai 2022 in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15 Uhr Station in Einhausen auf dem Juxplatz, Ernst-Ludwig-Straße 22. Für Privatpersonen und Gewerbebetriebe mit weniger als 500 Kilogramm an gefährlichen Abfällen pro Jahr ist die Abgabe der Chemikalien beim Umweltmobil unverändert kostenlos. Die Gebindegröße darf 20 Kilogramm beziehungsweise 20 Liter nicht

...