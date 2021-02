  Umweltbildung als Schwerpunkt in der neuen Kita

„Wir sollten Kinder möglichst früh an die Themen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz heranführen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat Patrick Freudenberger.

Vor diesem Hintergrund plädieren die Christdemokraten dafür, bei der geplanten neuen kommunalen Kita an der Ecke Friedhofstraße/Carl-Benz-Straße das Thema Umweltbildung in den Mittelpunkt zu stellen.

Ein pädagogisches Konzept dazu wurde nach Angaben von Florian Schumacher (CDU) von der Arbeitsgruppe Umweltbildung der Biodiversitätskonferenz unter der Federführung der Pädagogischen Leiterin des Naturschutzzentrums Bergstraße, Veronika Lindmayer, entwickelt. Berücksichtigt werden sollten die darin enthaltenen Vorschläge nach Auffassung der Christdemokraten bereits bei der baulichen Planung der Einrichtung, insbesondere bei der des Außenbereichs. Hier könnte es beispielsweise Forscher-Ecken oder Tipis als naturnahe Rückzugsbereiche geben, so Freudenberger. Aufgrund der Nähe der neuen Kita zum Waldrand biete sich diese Einrichtung geradezu an, hier einen entsprechenden pädagogischen Schwerpunkt zu setzen. Gleichzeitig sollte Umweltbildung aber auch in den übrigen Einhäuser Kitas mehr Raum einnehmen, so Freudenberger. kel