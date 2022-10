Ukraine-Hilfe zu Weihnachten in Einhausen und Umgebung

Einhausen/Bergstraße. Am Montag startet wieder die Weihnachtspakete -Aktion von Jutta Glanzner. Seit 25 Jahren organisiert die Einhäuserin im Zusammenwirken mit dem Samariterdienst im Kreis Bergstraße die Hilfslieferungen in die Ukraine zur Adventszeit. Durch den Krieg ist die Unterstützung der Menschen dort noch wichtiger geworden. Diesmal sollen daher nicht nur Päckchen für Kinder, sondern möglichst für ganze Familien zusammengestellt werden. Abgegeben werden können diese nicht nur bei Jutta Glanzner selbst, sondern bei mehreren Abgabestellen in Einhausen, Bensheim, Lorsch und Zwingenberg.

