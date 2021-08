Über 700 Piccolos als Ersatz für die ausgefallene Seniorenfahrt

Einhausen. Auch in diesem Jahr musste der beliebte Seniorenausflug der Gemeinde wegen Corona ausfallen. Bei der unklaren pandemischen Lage, die weiterhin andauert, war es der Verwaltung nicht möglich, den Ausflug für die Teilnehmer über 75 Jahre durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zu hoch sei die Gefahr einer Ansteckung, vor allem durch die grassierende Delta-Variante des Virus. Rund 200 der insgesamt über 700 Senioren im Ort nehmen normalerweise an den Fahrten teil, die in den letzten Jahren beispielsweise ans Deutsche Weintor, nach Bad Kreuznach oder in die malerische Altstadt von Bad Wimpfen führten.

Um den Ausfall der Seniorenfahrt etwas zu kompensieren, kam Bürgermeister Helmut Glanzner die Idee, den älteren Mitbürgern eine kleine Freude zu bereiten. Bereits im vergangenen Jahr verteilten Gemeindevertreter und Mitarbeiter Plätzchentüten in der Vorweihnachtszeit. Diesmal sollten es Prosecco-Fläschchen werden, die von freiwilligen Helfern verteilt wurden.

Etwas mehr als 700 Flaschen bereiteten mit einem aufmunternden Schreiben den Senioren ab 75 Jahren eine Freude. „Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder zusammen ein Gläschen auf die Gesundheit trinken und dazu gemeinsam anstoßen können. Den persönlichen Austausch mit Ihnen und den Senioren unserer Gemeinde vermisse ich schmerzlich. Ich bin guter Hoffnung, dass wir bald wieder wie gewohnt gemeinsam plaudern und beisammensitzen können“, schrieb Bürgermeister Helmut Glanzner in dem beiliegenden Brief. Die Aktion fand nach Angaben aus dem Rathaus viel positive Zustimmung in Einhausen und im Rathaus trudelten immer wieder Anrufe, E-Mails, Briefe und Karten als Dankeschön ein. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, so Glanzner: „Es war uns eine Herzensangelegenheit.“

Ob es in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsfeier für Senioren in der neuen Mehrzweckhalle geben kann, steht noch nicht fest. Die Verwaltung beobachtet das Infektionsgeschehen und will rechtzeitig über den Sachstand der Planung informieren, heißt es in der Pressemitteilung. red

