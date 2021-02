Einhausen. Der Turnverein verschiebt aufgrund der weiter kritischen Corona-Lage seine Abteilungsversammlungen, seine Jahreshauptversammlung und das Frühlingsfest. Das teilte gestern Vorsitzender Bernd Gärtner mit.

Normalerweise treffen sich zunächst die Mitglieder der Turnabteilung und der Handballabteilung getrennt im Zeitraum Ende Februar/Anfang März zu ihrer Sitzung. Im Anschluss folgt dann der Gesamtverein. Jetzt sollen die Termine in den Juni, je nach Pandemie-Lage vielleicht sogar in den August oder September verlegt werden.

Herbstfest möglich

Auch das für Ende März/Anfang April geplante Frühlingsfest des Turnvereins wird nicht stattfinden. Stattdessen plant der TVE-Vorstand jetzt ein Herbstfest im September. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Los gehen soll es in diesen Tagen jedoch mit dem Online-Kurs- und Trainingsangebot der Turnabteilung. Wie berichtet sollen Übungsstunden live aus der TVE-Trainingshalle gestreamt werden. Zugang zudem Internetangebot erhalten jedoch ausschließlich die angemeldeten Mitglieder und Kursteilnehmer. Diese wurden nach Angaben von Bernd Gärtner in den vergangenen Tagen durch den Abteilungsvorstand per E-Mail dazu eingeladen.

Auch die Handballabteilung des TVE bietet für ihre Mitglieder – insbesondere für die Jugend – ein Online-Trainingsangebot, ergänzt Bernd Gärtner. kel