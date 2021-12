Von der Friedensstraße bis weit in die Mathildenstraße hinein erstreckte sich die Warteschlange bei der gestrigen Impfaktion des Kreises in Einhausen (l.). Der Saal des Bürgerhauses war für einen Tag zum Impfzentrum umfunktioniert worden (r.o.). Die Einhäuser DRK-Helfer verteilten heißen Tee an die in der Kälte Wartenden (r.u.).

© Zelinger