Einhausen trauert um Bernhard Hübner. Der Einhäuser Ehrenbeigeordnete ist am Mittwoch, 3. August, im Alter von 82 Jahren gestorben. Bernhard Hübner hat sich jahrzehntelang in der Politik und der Vereinswelt in verschiedenen Ämtern für seine Heimatgemeinde eingesetzt. Zwölf Jahre lang, von 1985 bis 1997, gehörte der Christdemokrat der Gemeindevertretung an und leitete in dieser Zeit acht Jahre

