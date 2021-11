Einhausen trauert um seinen ältesten Mitbürger. Ernst Häuser ist im Alter von 104 Jahren gestorben. Der Einhäuser, der in der vergangenen Woche starb, wurde am gestrigen Montag auf dem Friedhof in Einhausen zu Grabe getragen.

Im Juni konnte er noch seinen 104. Geburtstag feiern. Ernst Häuser war nicht nur der älteste Bürger von Einhausen, er gehörte auch zu den drei ältesten Einwohnern

...