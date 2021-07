Erst vor kurzem wurde die von der Gemeinde als Flüchtllingsunterkunft angemietete Wohnung in der Einhäuser Mathildenstraße, in der am 19. März ein 23-jähriger Somalier getötet worden war, von der Polizei wieder freigegeben. Unser Bild entstand am Tattag.

