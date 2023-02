Tischtennis mit dem Kleebrettchen in Einhausen

Einhausen. Für die Aktiven des Ball-Spiel-Clubs Einhausen steht am morgigen Mittwoch, 15. Februar, das achte – und damit wohl bereits traditionelle – Kleebrettchen-Turnier auf dem Programm.

Wie immer treten die Spielerinnen und Spieler dabei in allen möglichen und unmöglichen Kostümen an den Tischtennisplatten gegeneinander an.

Der Schläger wird dabei durch ein selbstgefertigtes Brettchen in Kleeblattform ersetzt. Verkleidung ist Pflicht, Spaß und Freude sind mitzubringen. Turnierbeginn ist um 19.30 Uhr für maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. std