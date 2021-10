Einhausen. Der Ball-Spiel-Club Einhausen lädt Interessierte aller Altersgruppen zur Teilnahme am nächsten Hobbyspielerkurs ein. Termin ist immer samstags ab 16.15 Uhr in der Sporthalle. Anmelden können sich Interessierte bei Robert Gratz telefonisch unter 06251/54735 oder samstags direkt in der Sporthalle. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. std

