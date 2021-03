Einhausen. Im Berufsleben, im Schulbetrieb und auch bei Treffen im Familien oder Freundeskreis gehören Online-Konferenzen seit Beginn der Corona-Pandemie zum Alltag. Als erster Verein in Einhausen nutzte der Tennisclub (TCE) den virtuellen Raum jetzt auch dazu, seine Jahreshauptversammlung abzuhalten. 14 Mitglieder nahmen per Microsoft Teams teil. Auch Bürgermeister Helmut Glanzner hatte sich aus dem Rathaus zugeschaltet. Während sein Büroraum im Hintergrund real war, sorgten andere Mitglieder für eine stimmige Atmosphäre, indem sie ein sommerliches Bild der Sandplätze auf der Einhäuser Clubanlage einblendeten.

„Es ist eine Generalversammlung in außergewöhnlichen Zeiten“, begrüßte Rechner Andreas Bierwisch im Namen des Vorstandes die Mitglieder und Gäste. Sportwart Max Selig erklärte die Spielregeln. Während der Präsentation der Vorstandsberichte wurden die Mikrofone der Teilnehmer stumm geschaltet. Wer etwas zur Diskussion beisteuern wollte, konnte die virtuelle Hand heben. Auf gleiche Weise wurde dann auch später abgestimmt.

Mitgliederzahl gestiegen

Trotz der schwierigen Bedingungen habe man 2020 beim TCE ein „zufriedenstellendes und erfolgreiches Jahr“ erlebt, zog Andreas Bierwisch eine positive Bilanz. Dabei ist den Tennisspielern bewusst, dass sie in der Corona-Zeit aufgrund der Einstufung als Individualsport mehr Freiheiten genießen als die meisten anderen Ballsportler.

Die Plätze seien den Sommer über denn auch gut ausgelastet gewesen, so Bierwisch. Bis in den späten Herbst hinein wurden in Einhausen im Freien die Schläger geschwungen.

Und so habe man trotz der Corona-Beschränkungen seine gesteckten Ziele erreichen können: Das Sponsorenkonzept habe gegriffen, die Jugendarbeit sei ausgebaut worden, so Andreas Bierwisch. Auch die Mitgliederzahl ist 2020 gestiegen. Von 167 auf 174.

In diesem Jahr sollen die intensivierten Bemühungen um den Nachwuchs auch in der Teamtennis-Saison Früchte tragen. Mit einer Juniorinnen U18-Mannschaft in der Kreisliga hat der TCE erstmals seit längerer Zeit wieder eine Jugend-Mannschaft am Start. Auch ansonsten ist ein Aufschwung bemerkbar. Statt wie im vergangenen Jahr mit vier, wollen die Einhäuser in diesem Sommer mit sieben Teams antreten.

Nach der Bezirksliga-Meisterschaft der Herren 30 sind allein drei Mannschaften in der Bezirksoberliga gemeldet. Neben den Herren 30 auch die Herren 50 sowie eine neu gegründete Herren 55. „Hier sind einige Spieler zu unserem Verein gewechselt, die meisten davon aus Bensheim“, erläuterte Max Selig. Außerdem gibt es noch eine Herrenmannschaft in der Kreisliga, sowie die Damen 50 in der Bezirksliga. Da jetzt die meisten Teams in höheren Klassen antreten als in den vergangenen Jahren, sieht Selig gute Chancen, dass sich die einzelnen Spieler in ihren individuellen Leistungsklassen verbessern werden.

Auch Jugendwart Dennis Freudenberger konnte nur Positives berichten. 34 Kinder und Jugendliche trainieren beim TCE, der dazu mit der Tennisschule von Jan Kahlert in Heppenheim kooperiert. Die dadurch für den Verein entstehenden Kosten werde zum Großteil durch Sponsoring refinanziert. Interesse für den Sport geweckt werden soll bei den Kleinsten auch wieder durch Angebote an der Grundschule. Bei den Jugendclubmeisterschaften schnappten sich 2020 Leonie Wahlig (Juniorinnen U18), Jule Großfeld (Juniorinnen U14) und Elias Hendriock (Junioren U12) die Titel.

Der Kassenbericht wies aufgrund von Investitionen in die Clubanlage zwar höhere Ausgaben als Einnahmen aus. Insgesamt schloss der Verein das Jahr jedoch mit einem positiven Kassenstand ab.

Lob für die gepflegte Anlage

Bürgermeister Glanzner hatte in seinem Grußwort nur Lob für die Tennisspieler übrig. „Die Entwicklung ist äußerst positiv“, sagte er mit Blick auf die Jugendarbeit und das Sponsoringkonzept. „Es gibt sportliche Erfolge und wirtschaftlich steht der Verein auf guten Füßen.“

Die gepflegte Tennisanlage sei ein Aushängeschild für die Gemeinde. Max Selig bedankte sich im Namen des Vereins bei der Gemeinde für den verdoppelten Vereinszuschuss im Corona-Jahr 2020. Eine reine Formalie war dann ein notwendiger Satzungsbeschluss. Aufgrund eines redaktionellen Änderungswunsches des Registergerichts musste der TCE einen mit der Satzungsänderung 2018 formulierten Paragrafen noch einmal neu beschließen.

Darin wird geregelt, was passiert, sollte sich der TCE einmal auflösen, was aktuell keinesfalls beabsichtigt ist oder befürchtet wird. Das Vereinsvermögen würde in diesem Falle der Gemeinde zufließen, die es dann jedoch ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwenden dürfte. Auch hier stimmten die Mitglieder einstimmig dafür.

Mit dem Fazit „Wir hoffen, dass sich die Welt normalisieren wird und dann alle Sportler schon bald ihren Sport wieder ausüben können“, schloss Max Selig die Sitzung.