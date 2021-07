Tennisspaß mit Preisen

Lorsch. 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte das diesjährige Schleifchenturnier des TCO Lorsch. Üblicherweise findet das Turnier an Pfingsten statt – wegen der Corona-Pandemie musste der ursprüngliche Termin jedoch zunächst abgesagt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Inzidenzwerten im Kreis wurde die Veranstaltung jetzt neu terminiert und kurzfristig organisiert. Die Spielerinnen und Spieler im Alter von 20 bis über 60 Jahre traten in fünf Runden gegeneinander an, wobei die letzte Spielrunde eine Wunschrunde war, in der man sich den Gegner selbst aussuchen konnte. Freuen konnten sich die Teilnehmer über das gemeinsame Spiel, aber auch über verschiedene Preise, die im Anschluss an das Turnier verteilt wurden. Finanziert wurden diese mit der Hilfe von Sponsoren, aber auch aus dem erstmalig erhobenem Startgeld von fünf Euro.

Organisatorin Ute Stolle zeigte sich mit dem sehr harmonischen Verlauf des Turniers zufrieden – auch, wenn das Teilnehmerfeld deutlich kleiner war als in der Vergangenheit. tg