Einhausen. Der Tennisclub Einhausen organisiert seine Jahreshauptversammlung in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie online. Am Mittwoch, 24. Februar, ab 19 Uhr können sich die Mitglieder über das Internet zuschalten. Ein entsprechender Link wurde nach Angaben von Pressewart Andreas Hartnagel mit der Einladung verschickt. Da unter anderem eine Satzungsänderung zu beschließen ist, habe man die Sitzung nicht auf unbestimmte Zeit verschieben wollen. Vorstandswahlen stehen jedoch nicht an. Im Vorfeld habe sich der Tennisclub natürlich von offizieller Seite versichern lassen, dass die die online organisierte Mitgliederversammlung rechtlich gültig ist. kel