Tennisclub Einhausen lädt zum Schnuppertag ein

Einhausen. Die Netze hängen schon. Der TC Einhausen lädt laut seiner Homepage am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr zu einem Schnuppertag für alle Tennisinteressierten auf seine Anlage in der Wolfshecke ein. Der Tag findet im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ des Deutschen Tennisbundes statt. Am darauffolgenden Samstag, 29. April, ist die Jahreshauptversammlung mit Ehrung der Clubmeister angesetzt. Ab dem 2. Mai bietet der Tennisclub für TCE-Mitglieder montags von 18 bis 20 Uhr einen wöchentlichen Hobbyspielertreff an. red

