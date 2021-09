Eine Lagerhalle in der verlängerten Siegfriedstraße in Richtung Riedrode geriet ins Visier Krimineller. Eingebrochen wurde dort im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, so die Polizei.

Die unbekannten Täter verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt zur Halle, in der überwiegend landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte gelagert werden. Dort hatten sie es auf Diesel abgesehen

