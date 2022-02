Einhausen. In der Einhäuser Sudetenstraße werden aktuell Tiefbauarbeiten an den Versorgungsleitungen durchgeführt. Nach Angaben der Gemeinde müssen dazu am kommenden Montag, 7. Februar, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17 Uhr die Zufahrten der Straße noch einmal voll gesperrt werden. Wenn Anwohner in dieser Zeit auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, sollten sie die umliegenden Parkflächen außerhalb der Sudetenstraße nutzen, rät die Gemeindeverwaltung. red

