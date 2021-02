Einhausen. Wer bei den Suchhundefreunden Einhausen mitmachen möchte, sollte keine Angst vor Spinnen haben, sagt Vorsitzender Matthias Mohr. Und auch der Umstand, dass Hose, Jacke und Shirt durchaus mal dreckig werden können, gehört zum Hobby dazu. Wer nämlich mit seinem Hund gemeinsam trainieren möchte, wie man vermisste Personen aufspürt, muss sich im Gegenzug auch selbst schon mal als Zielperson zur Verfügung stellen. Dann gilt es, sich möglichst gut zu verstecken – auch gerne schon mal in Erdlöchern, in alten Gewölben oder auf Abbruchgeländen.

Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht das sogenannte Flächensuchtraining. Im Rettungsdienst werden mit diesem Verfahren vermisste Personen gesucht und gefunden. Dabei arbeitet ein mit einer Kenndecke gekennzeichneter Hund ohne Leine im Team mit seinem Hundeführer selbstständig ein Suchgebiet ab. Wenn der vierbeinige Retter eine vermisste Person auffindet, zeigt er das dem Hundeführer an. Dieser kann die Person dann bergen und versorgen. Bei den Suchhundefreunden wird der Notfall aber nur nachgestellt.

Artgerechte Auslastung

Das Ziel ist, den Menschen ein besseres Verständnis für ihre Vierbeiner zu vermitteln und gleichzeitig durch sachkundiges Training die Hunde artgerecht auszulasten. „Dabei steht der Spaß für Hund und Halter im Mittelpunkt“, erklärt Mathias Mohr. Echte Einsätze für den Rettungsdienst – beispielsweise in Katastrophenfällen oder in Kriegsgebieten – sind von Vereinsseite nicht vorgesehen. „Das ist sehr aufwendig“, sagt der Vorsitzende. Allerdings gebe es mehrere Mitglieder, die aus dem Rettungsdienst-Bereich kommen.

Obwohl man häufig in freier Natur unterwegs ist, sind die Aktivitäten der Suchhundefreunde derzeit aufgrund der Corona-Pandemie auf Eis gelegt. In normalen Zeiten trainieren die Mitglieder regelmäßig ein- bis zweimal die Woche gemeinsam. Dazu kommt man auf verschiedenen Trainingsarealen im Umkreis zwischen Darmstadt und Mannheim zusammen. Mit Genehmigung ist man in privaten Waldgebieten unterwegs, verschiedene Firmen erlauben den Suchhundefreunden, ihre Grundstücke zu nutzen, und auch auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße wurde schon nach „Vermissten“ gesucht. Am Vereinssitz in Einhausen stellt der Obst- und Gartenbauverein sein Gelände regelmäßig für Trainingszwecke zur Verfügung, auch wenn auf dem überschaubaren Areal eine richtige Personensuche natürlich nicht möglich ist. Hier geht es unter anderem um Begegnungstraining, um mit den Hunden im Alltag einfacher zurechtzukommen. Beim Anzeigentraining lernen die Tiere, ihrem Hundeführer ausdauernd mitzuteilen, dass sie eine Person aufgefunden haben. An verschiedenen Geräten wird die Geschicklichkeit der Vierbeiner gefördert.

Schon im Welpenalter kann mit dem Suchspaß begonnen werden, erläutert der Verein. Spielerisch soll der Hund dabei lernen, auf Menschen zuzugehen. Dafür erhält er eine Belohnung in Form von leckeren Häppchen, Spiel, Zuwendung und viel Lob.

Das und natürlich der Spaß an der Sache muss den Zwei- und Vierbeinern dann auch als Motivation reichen. Wettbewerbe wie bei anderen Sportarten gibt es nicht, sagt Matthias Mohr.

Ganz bewusst macht er keine große Werbung für seinen Verein, der mittlerweile aus 28 Mitgliedern aus dem Kreis Bergstraße besteht. Man sei nicht auf großes Wachstum aus. „Unsere Hunde werden einzeln und individuell trainiert. Viel mehr als aktuell können wir gar nicht stemmen“, sagt der Vorsitzende. Wer spezielles Interesse am Suchhundesport hat, sei natürlich willkommen. Wer eine übliche Verhaltensschulung für seinen Vierbeiner sucht, sei aber bei normalen Hundevereinen weitaus besser aufgehoben. Mathias Mohr sieht daher auch keinerlei Konkurrenz zum örtlichen Schutz- und Gebrauchshundesportverein.

Jetzt hofft man natürlich, möglichst bald wieder mit den Aktivitäten beginnen zu können. Im April ist eine Trainingswoche im Sauerland geplant. Ob diese mit Blick auf die Pandemie stattfinden kann, sei jedoch noch nicht sicher, so Matthias Mohr.

Einen festen Platz im Terminkalender des 2018 gegründeten Vereins hat seit Beginn an der Einhäuser Weihnachtsmarkt. An einem Stand wurden in der Vergangenheit Plätzchen für Menschen und welche für Hunde verkauft. Außerdem hatte man eine Fotobox aufgestellt. Das alles war im vergangenen Dezember nicht möglich. Und so drückt man die Daumen, dass die Lage in zehn Monaten besser aussehen wird.