Strengere Vorgaben bei Caritas-Terminen in Einhausen

Einhausen. Seit Donnerstag gelten in Hessen verschärfte Regeln für nicht geimpfte Personen. Auch für Teilnehmer von Veranstaltungen des Caritaszentrums St. Vinzenz, die in Innenräumen stattfinden, gilt ab sofort: Nicht geimpfte oder genesene Personen dürfen nur mit einem PCR-Test, der nicht älter als maximal 48 Stunden ist, an Veranstaltungen teilnehmen. Dies betrifft insbesondere die Smartphone-Sprechstunde montags im Bürgerhaus, aber auch den Vortrag zum Thema Demenz am 18. November im Saal des Pfarrzentrums in der Rheinstraße. red

