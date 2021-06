Stelle ist bereits ausgeschrieben – Martin Müller übernimmt Vakanz-Vertretung

Bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sei man angesichts des auch bei den Protestanten immer deutlicher werdenden Pfarrermangels natürlich nicht begeistert gewesen, gleich zwei Geistliche mit Vollzeitstellen zu verlieren, sagt Katrin Hildenbrand.

Für ihren sechs- bis neunjährigen Auslandseinsatz in Genf werden sie und ihr Mann Christian Ferber von der eigenen Landeskirche beurlaubt. In den eng kooperierenden Kirchengemeinden Einhausen und Schwanheim wird dadurch zunächst einmal eine Vakanz entstehen. Die Vollzeitstellen seien bereits in diesem Monat im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben worden. Katrin Hildenbrand geht davon aus, dass sich geeignete Bewerber für die Nachfolge finden werden. „Die Bergstraße ist eine attraktive Wohngegend“, sagt sie.

Die benachbarten Kirchengemeinden Einhausen und Schwanheim seien zudem ideal für Ehepaare oder für Pfarrer, die gerne in einem Team zusammenarbeiten. Die Besetzung der Pfarrstelle ist die Aufgabe des neuen Kirchenvorstandes, der am 13. Juni gewählt wurde und am 1. September sein im Amt ist. „Das ist eine spannende Aufgabe“, ist Katrin Hildenbrand überzeugt. Dass es einen nahtlosen Übergang nach ihrem Ausscheiden im September geben wird, kann sie sich jedoch nicht vorstellen.

Die Vertretung in der Einhäuser Evangelischen Gemeinde während der Übergangsphase werde der Groß-Rohrheimer Pfarrer Martin Müller übernehmen. Bei Sonntagsgottesdiensten und Beerdigungen werden sich die evangelischen Pfarrer in der Umgebung abwechseln.

Nach Einschätzung von Katrin Hildenbrand sollte die bevorstehende Vakanz auf diese Weise durchaus zu bewältigen sein.

Mit Petra Knaup habe die Kirchengemeinde eine hervorragende Pfarrsekretärin, die sich um die administrativen Vorgänge kümmert. Der Kirchenvorstand sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Letztlich sei dann aber auch das Dekanat in der Pflicht, die örtliche Kirchengemeinde zu unterstützen. kel

