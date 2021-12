Startschuss für die beiden neuen Kitas

Einhausen. 2021 fiel der Startschuss zum Bau der beiden dringend benötigten neuen Einhäuser Kitas. Im Frühjahr begannen die Vorbereitungen zum Abriss des bestehenden Evangelischen Kindergartens. In den Osterferien zogen die beiden Gruppen ins Übergangsquartier im Untergeschoss der evangelischen Kirche um. Im Mai rückten die Bagger dem Gebäude in der Martin-Luther-Straße zu Leibe. Am 23. September war der erste Spatenstich für den auf vier Gruppen ausgelegten Neubau an gleicher Stelle, Anfang November war der Rohbau schon fast fertiggestellt. Läuft alles weiter nach Plan, soll die Einrichtung am 28. April 2022 an die Evangelische Kirche als Träger übergeben werden. Nach der Eröffnung werden hier knapp 100 Kinder Platz finden. 3,6 Millionen kostet der Kindergarten laut Planung. Mitte Mai wurde endlich ein lange erwarteter Zuschuss aus Steuergeldern des Bundes bewilligt: 557 902 Euro fließen für das Bauprojekt nach Einhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls begonnen wurde im Spätherbst mit den Arbeiten für die neue kommunale Kita an der Ecke Friedhofstraße/Carl-Benz-Straße. Das Gebäude wird vom gleichen Bauträger und in gleicher Bauweise hergestellt wie die evangelische Kita. Die Kosten belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro. Eröffnung ist nach den Kita-Sommerferien geplant. kel