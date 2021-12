Die evangelische Kirchengemeinde wird in diesem Jahr an Heiligabend zu einer Stallweihnacht einladen. Der Familiengottesdienst beginnt um 16 Uhr auf dem Hof der Familie Knaup in der Hauptstraße 50. Da die Pfarrstelle noch immer verwaist ist, wird die im Ruhestand befindliche Pfarrerin Barbara Tarnow den Gottesdienst halten und in anschaulicher Weise die Weihnachtsgeschichte erzählen, wie es in

...