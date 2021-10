SSG trauert um Hans Wiegand

Einhausen. Mit großer Erschütterung nimmt die Spiel- und Sportgemeinschaft Einhausen 1919 den Tod von Hans Wiegand wahr. Hans Wiegand wäre 2022 für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden, bei seiner SGE und später auch SSG.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In dieser Zeit hat er sich unermüdlich für die Belange des Einhäuser Fußballvereins eingesetzt“, schreibt die SSG in einem Nachruf. Viele Projekte rund um den Sportplatz sind mit Hans Wiegand verbunden, seien es einzelne Arbeiten, aber vor allem der Neubau des Clubhauses und der Erhalt aller Einrichtungen.

© SSG

Hans Wiegand war zu Beginn an Fußballer hat sich dann aber intensiv der Vorstandsarbeit gewidmet. In dieser Zeit wurde er anlässlich seines unermüdlichen Einsatzes zum Ehrenmitglied ernannt. Er führte in schweren Zeiten als ständiges Vorstandsmitglied den Verein aus mancher Krise. Auch nach 2011 unterstütze er die SGE soweit er es konnte. „Die SSG verliert nicht nur einen aktiven Vereinskameraden, sondern auch einen Freund, der mit seinem ihm eigenen Humor das Gesellige pflegte und bis zu seiner Krankheit, gegen die er jahrelang ankämpfte, zu jedem Heimspiel kam. Der Vorstand und alle Mitglieder trauern um ihn und stehen der Familie von Hans Wiegand in ihrer schweren Zeit zur Seite“, betont der Verein in seinem Nachruf. red