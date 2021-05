Wahrscheinlich wird es in Einhausen in absehbarer Zeit auch Bienenfutterstationen geben. Der Vorschlag der Einhäuser Grünen, die zum Bezug von Blumensamenmischungen umgerüsteten Kaugummiautomaten aufzustellen, kommt bei allen Fraktionen der Gemeindevertretung gut an.

Der Antrag wurde bei der Sitzung der Gemeindevertretung zwar noch mal zur weiteren Beratung in den Bau- Umwelt- und

...