Spielerisch die Natur entdecken

Einhausen. Unter dem Motto „Schnitzeljagd: Einhäuser Natur erleben!“ richtete die CDU am vergangenen Samstag einen eigenen Ferienspiel-Programmpunkt aus. 14 Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren nahmen teil. In fünf Stunden folgten sie einer Route zum Jägersburger Wald und an der Weschnitz entlang.

In zwei Gruppen liefen die Kinder die rund sechs Kilometer lange Strecke anhand einer Wegbeschreibung und suchten sich ihren Weg selbst. Dabei wurde ein Hummel- und Umweltquiz gelöst. Es wurde Tier-Memory und Natur-Pantomime gespielt. Es galt Pflanzen an der Weschnitz zu bestimmen und Baumarten zu entdecken,

Als die Kinder das Ziel kannten, freuten sie sich schon besonders. Denn das Lösungswort der Schnitzeljagd war „Eisdiele”. Die letzten 15 Minuten saßen alle Teilnehmer noch gemütlich beisammen und schleckten ihr Eis gegessen, bevor es nach Hause ging.

Diese besondere Schnitzeljagd rund um Natur-Themen wurde von den Gemeindevertreterinnen Michelle Glanzner und Ina Fleck ausgearbeitet und unterstützt von Stefanie Seitz.

„Wir freuen und schon auf die Ferienspiele im nächsten Jahr, bei denen wir wieder die Gemeinde unterstützen möchten“, sagten die Christdemokratinnen. red