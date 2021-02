Einhausen. Nicht erst vor der Kommunalwahl haben sich die Einhäuser Sozialdemokraten das Thema Ortsmittelpunktgestaltung auf die Fahnen geschrieben. Seit Jahren fordern die örtlichen Genossen immer wieder eine einheitliche Aufpflasterung der gesamten Verkehrsflächen von der Mathildenstraße – beginnend östlich der Katholischen Kirche – bis in die Ludwig-, die Rhein- und die Waldstraße hinein.

Doch warum haben sie dann in der Gemeindevertretung bislang noch keinen konkreten Antrag dazu gestellt? „Man muss Ziele dann verwirklichen, wenn man weiß, dass eine Umsetzung möglich ist“, sagt Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat Reimund Strauch im Rahmen eines Wahlkampf-Pressegesprächs. Im Hinterkopf hat er dabei die offene Finanzierung, die nur mit hohen Zuschüssen möglich sein dürfte, und die Verkehrslenkung durch den Ort. Da es sich bei der Ost-West-Achse Mathildenstraße, Ludwigstraße, Hauptstraße und Jägersburger Straße um eine Landesstraße – nämlich die L 3111 – handelt, hat bei allen Planungen zur Umgestaltung der Fahrbahn die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil das letzte Wort.

Durch den Ortskern geleitet

Aufgrund der Klassifizierung würden Verkehrsteilnehmer auf ihrem Weg von der Bergstraße Richtung Ried ganz bewusst durch den Ortskern der Weschnitzgemeinde geleitet, so die SPD. „Selbst Lkw fahren weiterhin trotz Verbotsschildern durch Einhausen“, sagt Strauch.

Bei den Sozialdemokraten würde man vor diesem Hintergrund eine Umwandlung der L 3111 zur Gemeindestraße als sinnvoll erachten. Im Gegenzug könne die K 65, die vom Kreisel am östliche Ortseingang Richtung Norden nach Schwanheim und über einen Bogen durch den Jägersburger Wald ebenfalls nach Groß-Rohrheim und Biblis führt, zur Landesstraße hochklassifiziert werden. Dass solche lenkenden Maßnahmen erfolgreich sind, davon ist Reimund Strauch überzeugt. „Allein durch die Veränderung der Vorfahrtsregelung am Forsthaus Jägersburg hat der Durchgangsverkehr in Einhausen merklich abgenommen“, sagt er.

Befassen muss man sich nach Einschätzung der SPD aber auch mit der Frage, was auf dem Abbruchgelände Marktplatz 12 entstehen soll. Eine abschließende Antwort darauf, haben auch die Sozialdemokraten noch nicht. „Ideen dafür liegen aber in der Schublade“, verweist Reimund Strauch auf die vor einigen Jahren bereits erstellten Planentwürfe verschiedener Büros.

Doch dieses Areal ist nicht das einzige in der Ortsmitte, über dessen Zukunft nachgedacht werden kann. Da ist die von der Volksbank nicht mehr genutzte Filiale oder das ehemalige Sparkassen-Gebäude. „Dessen Bausubstanz ist eine Katastrophe“, sagt Strauch.

Und bei all diesen Überlegungen dürfe auch der Einhäuser Norden nicht vergessen werden. „Über Groß-Hausen wird zu wenig gesprochen“, sagt Reimund Strauch. Im Blick hat er dabei insbesondere eine Umgestaltung der Hauptstraße. Eine Kommune lebe vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dazu gehörten beide Ortsbereiche.

Gedanken machen sollte man sich nach Einschätzung der Sozialdemokraten auch beim Thema Radwege. Angesichts zahlreicher noch zu erwartender Veränderungen in der Gemeinde sei es in manchen Bereichen jedoch noch zu früh für die Umsetzung konkreter Maßnahmen. „Bevor nicht die Weschnitzdeichsanierung abgeschlossen ist, können wir nicht den Radweg Richtung Biblis neu bauen“, nennt Reimund Strauch ein Beispiel. Innerörtlich kann er sich vorstellen, Radstrecken mit Piktogrammen auf der Fahrbahn hervorzuheben.

Und noch eine weitere Forderung haben die Sozialdemokraten vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen erarbeitet: Sollte die Gemeinde Einhausen tatsächlich gegen ihren Willen wie im Landesentwicklungsplanentwurf vorgesehen dem Mittelzentrum im Verbund Lorsch, Lampertheim, Bürstadt zugeordnet werden, sollte es auch einen gemeinsamen Stadtbus geben. „Eine schnelle Verbindung nach Lorsch, beispielsweise für Schüler und Sportler“, sagt Strauch.