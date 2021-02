30,8 Prozent holten die Sozialdemokraten beider Kommunalwahl 2016 in Einhausen. Damit überholte man wieder die Grünen, die 2011 zweitstärkste Fraktion geworden waren. Die Marke von 30 Prozent wolle man „mindestens halten“, sagt Ortsvereinsvorsitzender und Spitzenkandidat Reimund Strauch. Dass der aktuelle Bundestrend eher dagegen spricht, ist ihm durchaus bewusst. Bei der sogenannten Sonntagsfrage („Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?“) landen die Sozialdemokraten bei verschiedenen Meinungsforschungsinstituten derzeit zwischen 15 und 16 Prozent. Doch das sei auch schon vor fünf Jahren ähnlich gewesen, so Strauch. Bewusst sei ihm allerdings auch, dass man seinerzeit sicherlich einige Stimmen von Anhängern der Freien Wähler bekommen habe, die 2016 nicht mehr angetreten waren.

Beim Urnengang am 14. März haben die Einhäuser erneut nur die Wahl zwischen den Kandidaten auf drei Listen (CDU, SPD und Grüne). Erklärtes Ziel sei es, diesmal die absolute Mehrheit der CDU zu brechen, so Strauch. Die Christdemokraten holten 2016 51,2 Prozent der Stimmen und damit 16 der 31 Sitze in der Gemeindevertretung.

Den Vorwurf, in den vergangenen fünf Jahren durchregiert zu haben, machen die Sozialdemokraten der CDU ausdrücklich nicht. Einige wichtige Punkte, etwa den Beschluss zur Bodenbevorratung im möglichen Baugebiet Im Lichten Flecken II, hätten die Christdemokraten mit ihrer Stimmenmehrheit dann aber doch durchgeboxt. SPD und Grüne waren dagegen.

„Gerade in der Kommunalpolitik ist es nicht gut, wenn eine Partei alleine entscheiden kann“, ist Reimund Strauch überzeugt. In der Vergangenheit sei Einhausen mit der Konstellation, wechselnde Mehrheiten bilden zu können, gut gefahren. So hält der SPD-Spitzenkandidat auf kommunaler Ebene auch nichts von festen Koalitionen. Mit der theoretischen Möglichkeit, bei einer entsprechenden Mehrheit zusammen mit den Grünen den Gemeindevertretungsvorsitzenden zu stellen, habe er sich nicht befasst, sagte er auf eine Frage im Rahmen des Pressegesprächs. kel