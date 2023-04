Nach der Klimaschutz-Bilanzierungsmethode Bisko würden die auf dem Einhäuser Teilstück der A 67 entstehenden CO-Emissionen in die örtliche Treibhausgasberechnung einbezogen. Das ist nach Einschätzung der örtlichen SPD nicht sinnvoll. Ansonsten sollte jedoch beim beschlossenen Ziel der Klimaneutralität bis 2030 der ganze Ort einbezogen werden. Balkonkraftwerke (l.), deren direkte Förderung jetzt in der Gemeindevertretung abgelehnt wurde, könnten einen Beitrag dazu leisten, so die SPD-Vertreter bei einem Pressegespräch.